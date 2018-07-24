بنك الكويت الدولي يحقق 12 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الاول

أعلن بنك الكويت الدولي اليوم الثلاثاء تحقيقه 12 مليون دينار كويتي (نحو 39.6 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في النصف الاول من 2018 بربحية 12.82 فلس للسهم الواحد بارتفاع نسبته 10 في المئة مقارنة بذات الفترة من 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح في تصريح صحفي إن إجمالي إيرادات التمويل شهد نموا قويا بنسبة 22 في المئة ليصل إلى 5ر42 مليون دينار (نحو 140 مليون دولار) مقارنة ب 7ر34 مليون دينار (5ر114 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2017.

وأضاف الشيخ محمد الجراح أن النمو ساهم في ارتفاع إجمالي الايرادات التشغيلية بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 5ر34 مليون دينار (نحو 8ر113 مليون دولار) مقارنة ب7ر30 مليون دينار (نحو 101 مليون دولار) في 2017.

وذكر أن أصول البنك حققت نموا بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 1ر2 مليار دينار (نحو 6ر6 مليار دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن البنك شهد نمو حجم محفظة التمويل بنسبة 14 في المئة أي نحو 192 مليون دينار (نحو 633 مليون دولار) لتصل إلى 5ر1 مليار دينار (نحو 9ر4 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار الى ارتفاع حجم محفظة الاستثمارات بنسبة 21 في المئة لتصل إلى 151 مليون دينار (نحو 498 مليون دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفاد بأن ودائع العملاء ارتفعت 11 في المئة لتبلغ نحو 124 مليون دينار ليصل اجمالي ودائع العملاء إلى 3ر1 مليار دينار (نحو 2ر4 مليار دولار) مقارنة بنحو 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2017.