“الداخلية” الكويتية: إنقاذ 6 مواطنين من الغرق ومواصلة البحث عن آخر مفقود

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء تمكن رجال خفر السواحل والانقاذ البحري من إنقاذ ستة مواطنين من الغرق ومواصلة البحث عن المواطن السابع المفقود في قارب نزهة بين جزيرة فيلكا ومنطقة السالمية.

وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي على ضرورة التزام رواد البحر بالتعليمات الصادرة من الإدارة العامة لخفر السواحل والاطلاع على حالة الطقس قبل القيام بالنزهة البحرية وذلك حفاظا على سلامتهم.

ودعت الادارة رواد البحر الى الاتصال بهاتف الطوارئ 112 الذي يعمل على مدار الساعة للاطلاع على التعليمات والتزود بالمعلومات اللازمة مبينة انه يمكن لرواد البحر استخدام خدمة (ساعدوني) على تطبيق (الداخلية) في حال تعرضهم لأي ظرف طارئ لتقديم المساعدة لهم.