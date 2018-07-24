ميسي و رونالدو وصلاح ومبابي وغياب نيمار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد الكشف عن القائمة المختصرة المرشحة للفوز بالجوائز الخاصة به (THE BEST) عن الموسم الماضي.

وضمت القائمة عن اللاعبين «مبابي ومودريتش وكريستيانو وهازارد وجريزمان وميسي و دي بروين وصلاح وفاران وهاري كين».

وضمت القائمة عن المدربين «ديشامب وزيدان وجوارديولا وكلوب وداليتش وروبرتو مارتينيز وسيميوني وساوثجيت وأليجري وتشيرشيسوف وفالفيردي».