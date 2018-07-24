جمعيات نفع عام كويتية تطالب بعدم اغلاق ملف #الشهادات_المزورة قبل المحاسبة

أكدت عدد من جمعيات النفع العام على رفضها للتعدي غير القانوني واللا أخلاقي الذي قام به البعض في مجالات مختلفة لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة بانتهاجهم التزوير والغش كوسيلة سهلة لتحقيق تلك المكاسب على حساب الوطن والمواطنين، الأمر الذي سيلقي بظلاله على مستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة.

وأضافت 33 جمعية نفع عام في بيان صحافي أن قضية تزوير الشهادات العلمية بدرجاتها المختلفة، سبق أن أثيرت في السنوات السابقة، ولم يتخذ أي إجراء حازم لحلها، والأعداد المبدئية للشهادات المزورة الجديدة التي نشرت في الأيام القليله الماضية، بينت حجم الكارثة وأثارت مخاوف الجميع على هذا الوطن ومستقبله.

واستطرد البيان «انطلاقاً من إيماننا بدورنا كمجتمع مدني يمثل أطياف المجتمع، وحرصاً منا على صحة وسلامة البناء التعليمي بدولتنا الحبيبة الكويت، وضمانا لمستقبل أكثر استقراراً وأماناً لأبنائنا، فإننا نضم صوتنا للدعوة التي قُدّمت من قبل مواطنات ومواطنين للمطالبة بكويت أفضل، والتي إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي، ووقع عليها الكثير من أفراد الشعب المحبين والمخلصين لهذا الوطن».

وطالب الموقعون على البيان بمحاسبة المزورين وعدم اغلاق القضية دون محاسبة، وإنتهاج منهج الشفافية مع الشعب من خلال اطلاعه على تطورات القضية ومستجداتها بالإضافة إلى سرعة البت في تلك القضايا وماسبقها من قضايا مشابهة، ومعاقبة كل مزور بما يناسب جرمه، سواء من زور شهادته أو من قام بتسهيل ذلك له بطباعتها وتصديقها مقابل إستفادة مالية أو عينية، دون تهاون أو الكيل بمكيالين.

الموقعون:

1- جمعية الإعلاميين الكويتية.

2- الجمعية الإقتصادية الكويتية.

3- جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية.

4- الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية.

5- جمعية التصلب العصبي الكويتية.

6- جمعية التمريض الكويتية.

7- جمعية الثقافة.

8- الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية.

9- جمعية الخريجين.

10- جمعية الدكتور الكويتية.

11- رابطة الإجتماعين.

12- رابطة الأدباء الكويتيين.

13- جمعية العلاج الطبيعي الكويتية.

14- جمعية العلاقات العامة الكويتية.

15- جمعية علم النفس الكويتية.

16- جمعية القلب.

17- الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.

18- الجمعية الكويتية للإعلام والإتصال.

19- الجمعية الكويتية للتراث.

20- الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية.

21- الجمعية الكويتية للعمل الوطني.

22- الجمعية الكويتية لحقوق الانسان.

23- الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية.

24- الجمعيه الكويتية لدعم المخترعين.

25- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

26- الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين.

27- الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني.

28- الجمعية الكويتيه لمتلازمة الداون.

29- الجمعية الكيميائية الكويتية.

30- – جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

31- جمعية المحامين.

32- جمعية المقاصد التعليمية.

33- الجمعية الوطنية لحماية الطفل.