الفحص الطبي لـ رونالدو: أصغر من عمره بـ13 عاما

أعلنت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن نتائج الفحص الطبي الذي أجراه كريستيانو رونالدو مؤخرا لإتمام انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

ووفقا للفحص، فإن ابن الـ33 عاما يتمتع بلياقة لاعبٍ في الـ20 من العمر.

فأولا، يتفوّق رونالدو على أقرانه بحسب مؤشر قياس كتلة عضلات الجسم، والتي تصل لديه إلى 50%، بفارقٍ يزيد بنحو 4% على المعدل الشائع للاعبي كرة القدم.

كما أن ابن جزيرة ماديرا يحمل نسبة دهونٍ في الجسم لا تربو على 7%، بنسبةٍ أقل بنحو 3% من المعدل الشائع لدى محترفي اللعبة.

وربما برهن رونالدو على لياقته البدنية بالشكل الأمثل خلال منافسات كأس العالم 2018، وذلك حين وصلت سرعته إلى 33.98 كليومترا في الساعة، في رقمٍ مثّل السرعة الأعلى في البطولة.

وتعتبر تلك السرعة مبهرةً بالنسبة إلى لاعبٍ قد تجاوز عتبة الـ30 من العمر، مما يثبت بأن لياقته توازي تلك التي يتمتع بها لاعبٍ يصغره بـ13 عاما.