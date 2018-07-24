وفيات الثلاثاء 24 يوليو 2018

حليمة عيسى محمد علي، أرملة عبدالخضر حسن أصغر، «88 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، حسينية الشمالي، ق8، شارع حمزة، للنساء: صباح السالم، ق5، ش1، ج29، م21، ت: 69696099 – 67777370.

فيصل حليفي الخالدي، «92 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق3، ش251، م22، للنساء: مبارك الكبير، ق7، ش4، م6، ت: 99075958 – 99766076.

زينب غلوم رضا أسيري، أرملة أحمد إبراهيم السلمان، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: سلوى، حسينية الإمام الحسين، ق1، شارع المتنبي 7، م27، للنساء: مشرف، ق1، ش8، م38، عزاء النساء فترة العصر فقط، ت: 99329909.

سارة جاسم محمد البارود، «53 عاماً»، شيعت، للرجال وللنساء: الجهراء، القصر، ق1، ش6، ج2، م8، ت: 66789221.

لطيفة عبدالله الرامزي، أرملة سلمان حسين الشمالي، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، للنساء: الشهداء، ق3، شارع الأول، م90، ت: 66337577 – 55556225.