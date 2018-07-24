أمير قطر يتسلم علم القوات المشتركة القطرية البريطانية لحماية الأجواء القطرية خلال كأس العالم

تسلم أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني خلال زيارته إلى #لندن علم القوات المشتركة القطرية البريطانية التي ستقوم بحماية الأجواء القطرية خلال #كأس_العالم2022 في قطر. يذكر ان سمو امير قطر التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا،‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭

.‬ وكان‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأحد،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬البريطانيين‭.

‬ وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية،‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬سيبحث‭ ‬توطيد‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭

.‬ ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الملفات‭ ‬المطروحة‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمساهمة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬القطري،‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬قطر‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭.‬ والتقى‭ ‬أمس‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬بممثلي‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المال‭ ‬وسط‭ ‬لندن،‭ ‬وفي‭ ‬مقدّمتهم‭ ‬شارلز‭ ‬باومان،‭ ‬ووزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬للتجارة‭ ‬البارونة‭ ‬فيرهيد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني.