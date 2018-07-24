أمير قطر يتسلم علم القوات المشتركة القطرية البريطانية لحماية الأجواء القطرية خلال كأس العالم

تسلم أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني خلال زيارته إلى #لندن علم القوات المشتركة القطرية البريطانية التي ستقوم بحماية الأجواء القطرية خلال #كأس_العالم2022 في قطر. يذكر ان سمو امير قطر التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في اليوم الثاني في زيارته الرسمية إلى بريطانيا، والتي تستمر ثلاثة أيام
. وكان الشيخ تميم قد وصل إلى العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الأول الأحد، ومن المفترض أن يلتقي خلال زيارته عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن لقاء أمير قطر ورئيسة الوزراء البريطانية «سيبحث توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات»، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
. ومن ضمن الملفات المطروحة خلال الزيارة الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة والمساهمة البريطانية في الدفاع الجوي القطري، خلال تنظيم قطر لكأس العالم 2022. والتقى أمس أمير قطر بممثلي رجال الأعمال في حي المال وسط لندن، وفي مقدّمتهم شارلز باومان، ووزيرة الدولة للتجارة البارونة فيرهيد، قبل أن يتوجه إلى البرلمان البريطاني.
أضف تعليق