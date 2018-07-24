الكويت.. غرامة وحبس وحجز مركبة راقص “كيكي”

عقب انتشار مقاطع فيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، محاكاة لأغنية مشهورة تحت مسمى «تحدي كيكي» (Kiki challenge) يقوم مقلدوها بالنزول من المركبة أثناء سيرها والرقص، وبات خطراً يهدد السلامة والأرواح، أوضحت الادارة العامة للمرور أن غرامة مالية قدرها 100 دينار والحبس 3 أشهر بعد التحويل للمحكمة تنتظر القائمين على هذا التحدي.

وقال المتحدث باسم الادارة العامة للمرور النقيب عبدالله أبوالحسن إن قبول تحدي كيكي يندرج ضمن مخالفات المادة (31) من قانون المرور – مخالفة الآداب العامة (الرقص) – وتصل قيمة الغرامة إلي 100 دينار والحبس 3 أشهر بعد التحويل للمحكمة وحجز المركبة مدة تصل إلي 60 يوما.

وبدأت قصة الرقصة من مقدم برنامج “The Shiggy Show” الكوميدي بالرقص على أنغام أغنية “In My Feelings” للمغني الكندي دريك، والتي نشرها على صفحته الخاصة على “إنستغرام”، وليجتاح بعدها التحدي مواقع التواصل عبر بث مقاطع توضح نزول الشخص من سيارته التي تتحرك ببطء والرقص إلى جانبها على هذا المقطع.