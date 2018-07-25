ايفانكا #ترمب تترك الأزياء وتتفرغ للسياسة

أعلن متحدث باسم إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها قررت إغلاق خط الأزياء التابع لها وأنها ستركز جهودها للعمل مستشارة لوالدها في البيت الأبيض.

وقال ممثل إيفانكا: “بعد 17 شهرا، من دون أن تفكر في العودة، اتخذت إيفانكا قرارها الصعب، ولكي تكون عادلة مع شركائها في الأعمال، قررت تصفية أعمالها”.

من جهتها، أكدت الشركة أنها لن تسعى إلى تجديد تراخيصها، وستقوم بالاستمرار بتلك العقود.

وأشارت مؤسسة إيفانكا (علامة تجارية مسجلة) إلى أن شركاءها ومن بينهم “بلومينغرديلز” المملوكة لشركة “ميسيز إنك وشركة ديلارد”، أعلنوا أنهم مستمرون في وضع شعار “إيفانكا ترامب” على منتجاتهم.

وتسبب أسلوب ترامب القتالي في حملته الانتخابية وأثناء رئاسته بوضع العلامة التجارية للعائلة في معارك سياسية، حيث أدخل بعض المؤيدين له من فنادق ترامب إنترناشونال الفاخرة إلى البيت الأبيض، في وقت دعا فيه مناوئون له إلى مقاطعة أعمال العائلة التجارية.