“سوني” تكشف أقوى مستشعر كاميرات بالهواتف الذكية

لم تستطع شركة “سوني” اليابانية أن تحجز مكانا لها بين كبار منتجي الهواتف الذكية، لكنها تمكنت من احتلال موقع رائد في مجال صناعة أجهزة الاستشعار بكاميرات الهواتف الذكية.

وأوردت الشركة على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أنها تمكنت من ابتكار مستشعر يتفوق على ما سواه من المنافسين بفارق كبير.

وأوضحت أن المستشعر الجديد الذي يحمل اسم” MX586 CMOS”، يلتقط صورا بدقة وضوح تبلغ 48 ميغا بيكسل.

وكان أعلى دقة وضوح في الهواتف الذكية مسجلة باسم “هواوي بي 20″، الذي يملك مستشعرا بدقة وضوح تصل إلى 40 ميغا بيكسل.

ومن المقرر أن تبدأ سوني في شحن عينات من IMX586 إلى عدد من الشركات منذ سبتمبر 2018 ، على أن يدخل السوق في بداية 2019.

وسيساعد هذا المستشعر الهواتف الذكية الأخرى في التغلب على مشكلة التصوير بظروف الإضاءة المنخفضة للغاية، بسب حجم المستشعرات الصغير.

وتستخدم العديد من شركات الهواتف الذكية أجهزة استشعار تصنعها “سوني”، ومن بينها “أبل”، لذلك لا يستبعد أن تحمل الهواتف الجديدة من “آيفون” هذا المستشعر.