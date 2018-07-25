دبي.. الرياض.. والكويت.. ضمن أكثر المدن تكلفة لتأجير السكن في موقع Airbnb

ينبغي ألا يكون من المستغرب أن تكون بعض المدن أكثر تكلفة من غيرها سواء في تكلفة المعيشة أو في أسعار الإقامة، وسواء كنت تعيش هناك أو كنت في مجرد زيارة، يجب أن تكون على استعداد لدفع مزيداً من النقود في بعض أنحاء العالم.

ووفقا لمعلومات جديدة من مؤشر بلومبرغ، فإن هذا الإتجاه ينطبق حتى على موقع Airbnbs المتخصص في تأجير المساكن مباشرة من قبل مالكيها.

ومن الأمور المساهمة في ارتفاع تكلفة تأجير عبر موقع Airbnb هي مزيج من ارتفاع تكاليف الفنادق والشقق، فضلا عن السياحة القوية.

وقد احتلت مدينتان من الولايات المتحدة أعلى المواقع – ميامي (205 دولارات في الليلة) وبوسطن (195 دولارا في الليلة).

وساعدت الأعداد السياحية القوية على وجود خمس مدن في الشرق الأوسط ضمن المدن العشرين الأكثر تكلفة لاستئجار مساكن عبر Airbnb. وأتت مدينة دبي في مركز متقدم وهو الخامس، بينما احتلت الرياض المركز الحادي عشر ومدينة الكويت أتت في المركز الخامس عشر.

فيما يلي قائمة بأكثر ٢٠ مدينة تكلفةً للتأجير في موقع Airbnb:

1 – ميامي ( 205 دولارات )

2 – بوسطن ( 195 دولارا )

3 – ريكيافيك ( 194 دولارا )

4 – تل أبيب ( 188 دولارا )

5 – دبي ( 185 دولارا )

6 – لوس أنجلوس ( 180 دولارا )

7 – أمستردام ( 178 دولارا )

8 – سان فرانسيسكو ( 178 دولارا )

9 – القدس ( 173 دولارا )

10 – سيدني ( 173 دولارا )

11 – الرياض ( 171 دولارا )

12 – ادنبره ( 166 دولارا )

13 – نيويورك ( 159 دولارا )

14 – سياتل ( 156 دولارا )

15 – مدينة الكويت ( 155 دولارا )

16 – تعادل. لندن ( 154 دولارا )

16 – سنغافورة ( 154 دولارا )

18 – واشنطن العاصمة ( 153 دولارا )

19 – دبلن ( 152 دولارا )

20 – برشلونة ( 151 دولارا )