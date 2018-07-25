المكتب الثقافي الكويتي بالأردن: إجراءات دقيقة عند تصديق الشهادات الدراسية

أكد الملحق الثقافي بسفارة دولة الكويت لدى الأردن بدر العضيلة اليوم الأربعاء إتباع المكتب الثقافي “إجراءات دقيقة” عند تصديقه على شهادات الطلبة الكويتيين الدراسية ومرورها بمراحل توثيقية وقانونية عدة لدى الجهات الرسمية والأجهزة الأكاديمية قبل اعتمادها بشكل نهائي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به العضيلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ردا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص الأردنيين بتزوير تصديقات شهادات جامعية للطلبة الكويتيين.

وشدد العضيلة على أن ما يتبعه المكتب الثقافي من إجراءات “صارمة” في التعامل مع تصديق الشهادات ومستندات الطالب الدراسية “يقف حائلا أمام إمكانية تزويرها أو بيعها” نافيا في الوقت ذاته أن يكون المكتب قد شهد حالات تزوير وهمية لشهادات بمختلف المراحل الدراسية.

ودعا الطلبة الكويتيين الراغبين باستكمال دراستهم في الأردن إلى توخي الحذر من أي عملية “نصب واحتيال” عبر المواقع الإعلانية المشبوهة واتباع الأنظمة والقنوات الرسمية في الحصول على الشهادة الدراسية قبل التورط مع أي كان.

وأشاد في هذا الإطار بمتابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية مع الجهات المختصة إزاء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الكويتية من قيام أحد الأشخاص بتزوير تصديق شهادات جامعية للطلبة الكويتيين.

وأوضح أن المكتب الثقافي الكويتي على إطلاع وتواصل مستمرين مع الجهات المعنية في الأردن للوقوف على سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة لدى الجانبين الكويتي والأردني.

وكانت وزارة التعليم العالي الأردنية قد اتخذت خطوات قانونية خلال مايو الماضي بعد تعرض أحد المواطنين الكويتيين لعملية احتيال من مواطن أردني بترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي توفير شهادات علمية من الجامعات الأردنية وشهادات امتحان اللغة الانجليزية (توفل) بعد تقديم شكوى من قبل الشخص المعني.

وقال الناطق الإعلامي باسم (التعليم العالي) الأردنية محمود الخلايلة في تصريح صحفي أمس الثلاثاء إن الوزارة تقوم بالاتفاق مع الدوائر الأردنية المعنية بالتدقيق على بيانات دخول وخروج الطلبة غير الأردنيين لمطابقتها مع البينات الموجودة لدى الوزارة على النظام الخاص ببيانات الطلبة في الجامعات الأردنية للتأكد من إقامة الطلبة المدة المعتمدة للحصول على الشهادة.

واكد الخلايلة أن معظم الشهادات غير الأردنية المقدمة للوزارة لغايات المعادلة يشترط تصديقها من السفارة المعنية للدولة والخارجية والمستشار الثقافي للدولة والخارجية الأردنية.

يذكر أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين لدى الجامعات والكليات الأردنية يتجاوز أربعة آلاف طالب وطالبة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والمراحل الدراسية (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه).