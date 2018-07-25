وفيات الأربعاء 25 يوليو 2018

عبدالله سعوي راشد البذالي، «82 عاماً»، شيع، الصليبخات، ق3، ج6، ش112، م57، ت:56611154 – 65022885.

نورة آدم عبدالغني عيدان، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، ق5، ش8، م11، للنساء: الجابرية، ق5، ش1، م40، ت: 97391555 – 65600030.

صفية سليمان صالح، أرملة: عبدالله عثمان الصالح، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: النزهة، ق3، شارع عبدالرحمن الفارس، م36، ديوان الصالح، للنساء: مبارك عبدالله الجابر، غرب مشرف، ق1، ش113، م4، ت: 99838933 – 99720580.

إلهام أحمد الصوان، زوجة: بركة مجبل البذال الرشيدي، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: الرابية، ق4، شارع نابي الوطري، م15، ديوان البذال، للنساء: أشبيلية، ق1، ش138، م5، ت:60333309.

فاطمة عبدالله محمد الكندري، «64 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: الرميثية، ق12، ش126، م18، ت: 66188222 – 66075624.

عيسى ياسين علي الياسين، «81 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: الروضة، ق3، ش30، م24، ديوان الياسين، للنساء: الروضة، ق3، ش30، م24، ت: 99019741 – 22514899.

خزنة كليب مضحي المريري، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: عبدالله المبارك، ق7، ش707، م8، للنساء: عبدالله المبارك، ق7، ش706، م8، ت: 66664706 – 99019799 – 99719252.

خالد ثامر طواري الثامر، «41 عاماً»، شيع، للرجال: غرناطة، ق1، ش1، ج1، م21، مقابل دار الرعاية الاجتماعية، للنساء: غرناطة، ق1، ش1، ج1، م15، مقابل دوار الأمم المتحدة، ت: 99434224.