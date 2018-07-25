3 شهداء نتيجة القصف الصهيوني على غزة

ارتفع عدد ضحايا قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة، الأربعاء، إلى ثلاثة شهداء وجريح في حالة حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، بـ “ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي على مجموعة من الشبان شرقي غزة، إلى ثلاثة شهداء، وإصابة حرجة”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث بجروح بالغة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم خمسة مواقع رصد تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأول شرق مدينة غزة، والثاني وسط القطاع، والمواقع الثلاثة الأخرى على الحدود الشرقية لمدينة رفح، (جنوب).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة له بموقع “تويتر”، إن الجيش يهاجم أهدافا لـ”حماس”، ردا على “إطلاق مخربين النار على قوة عسكرية جنوب القطاع”.