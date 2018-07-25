الاسباني فرناندو ارياس يتولى مهام منصبه الجديد كمدير لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية

تولى الاسباني فرناندو أرياس اليوم الاربعاء مهام منصبه الجديد كمدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليصبح بذلك رابع شخص يشغل هذا المنصب منذ انشاء المنظمة في عام 1997.

وذكرت المنظمة في بيان لها ان فرناندو ارياس الذي يحمل رتبة سفير سيخلف التركي احمد يوزيومك المنتهية ولايته امس الاربعاء.

ونقل البيان عن ارياس قوله “اشعر بالشرف لتولي قيادة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي يساهم عملها في تحقيق السلام والامن الدوليين”.

واوضح انه سيعمل على تطوير المنظمة لجعلها اكثر فعالية وتأثيرا على الصعيد العالمي.

وعمل ارياس قبل توليه هذا المنصب سفيرا لبلاده في هولندا كما عمل كممثل لبلاده في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية منذ عام 2014 وحتى العام الجاري.