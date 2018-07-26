طقس عطلة نهاية الأسبوع: شديد الحرارة والرياح شمالية غربية مثيرة للغبار

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد يتأثر بامتداد وتعمق منخفض الهند الموسمي الذي تصاحبه كتل هوائية حارة وجافة ما يؤدي إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية مثيرة للغبار ينخفض معها مدى الرؤية الأفقية وينعدم أحيانا في بعض المناطق مع ارتفاع الأمواج البحرية.

وقال رئيس قسم التنبؤات الجوية في الإدارة بالإنابة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار.

وأضاف البلوشي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 46 و 48 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و 6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا نسبيا ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 25 و 55 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و 35 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و 7 أقدام.

وأوضح أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون شديد الحرارة ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة قوية أحيانا تتراوح ما بين 30 و 70 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و 8 أقدام.

وبين أن الطقس ليل غد يكون حارا نسبيا ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 25 و 55 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و 34 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و 7 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار يوم بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة وتتراوح ما بين 25 و 55 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و 7 أقدام.

وذكر أن الطقس ليل السبت يكون حارا نسبيا ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و 35 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و 6 أقدام.