قاسم سليماني: ليعلم ترامب أننا ننتظره فنحن عشاق شهادة وننصحه بالتعلم ممن سبقوه

شدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، على أن البحر الأحمر لم يعد آمنا للوجود العسكري الأمريكي، مؤكدا استعداد الفيلق لمواجهة القوات الأمريكية.

ووجه سليماني، في كلمة ألقاها اليوم في مدينة همدان، تحذيرا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: “حسابكم معي ومع فيلق القدس وليس كل القوات المسلحة الإيرانية، ونحن أقرب إليكم مما تتصورون”.

ووصف سليماني تصريحات ترامب الأخيرة بخصوص إيران بأنها سخيفة، داعيا الرئيس الأمريكي إلى التعلم من تجارب أسلافه والاستفادة من تجاربهم.

وحذر سليماني الولايات المتحدة من “ارتكاب أي حماقة”، قائلا: “البحر الأحمر الذي كان آمنا لم يعد اليوم آمنا للوجود الأمريكي.. وقوات القدس هي الند للقوات الأمريكية”.

وذكر قائد فيلق القدس أن الأمريكيين طالبوه شخصيا بعدم مهاجمة قواتهم في العراق، مشددا على أن واشنطن “تحتضن النفايات التي ألقيت من داخل إيران كزمرة منافقين”.

وتابع أن الإدارة الأمريكية لا تدخر جهدا في ارتكاب أي جريمة، مشيرا إلى وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل، فيما يتعلق باستخدام العنف ضد المتظاهرين عند حدود قطاع غزة.