حكم جديد بالسجن 10 سنوات بحق صقر الحشاش

قضت محكمة الجنايات غيابيا بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمغرد صقر الحشاش في قضيتي أمن دولة عن تهمة مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي، وبذلك تصل اجمالي سنوات حبسه إلى 70 سنة.

واسندت النيابة العامة للمتهم أنه طعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الامير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة، بأن نشر الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتطاول عمدا باستعمال وسائل المواصلات الهاتفية جهاز الهاتف النقال، بأن نشر بواسطته الاأفاظ والعبارات البذيئة المبينة بالأوراق موضوع التهمة الأولى.