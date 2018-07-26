رويترز: الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق باب المندب

قال مسؤول كويتي، اليوم الخميس: إن بلاده قد تتخذ قراراً بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار سعودي مماثل؛ لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة، وأن قراراً نهائياً لم يتخذ بعد.

وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية رداً على سؤال لوكالة رويترز: “الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن”.

وشدد الخشتي على أنه “لا بد أن يكون هناك بديل، ولا بد أن يكون كل شيء مدروساً وبعدها نقرر”.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن أن المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت.

وقال الوزير الفالح، إن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط عملاقتين في البحر الأحمر صباح أمس الأربعاء؛ ما ألحق ضررًا طفيفًا بإحداهما.