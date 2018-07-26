بيت الزكاة يوضح حذفه لصفة دكتور من عضو الهيئة الشرعية

أوضح مدير عام بيت الزكاة محمد فلاح العتيبي، أن ما أثير في وسائل الإعلام على خلفية إصدار القرار الوزاري بحذف صفة دكتور لنائب رئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، لا يمت بأي شكل من الأشكال إلى ما يثار مؤخرا عن الشهادات المزورة.

وأضاف العتيبي: «بعد تشكيل الهيئة الشرعية لبيت الزكاة

تقدم نائب رئيس الهيئة بطلب حذف صفة الدكتور وذلك لعدم اعتماد وزارة التعليم العالي لشهادته مما استوجب صدور قرار وزاري لاحق لتعديل الخطأ المادي بحذف حرف «د » السابق على اسم العضو المذكور».

وأكد العتيبي أن العضو ليس موظف في بيت الزكاة ولا يتقاضى أي مبالغ مالية من البيت بشأن صفة دكتور وأنه أحد أعضاء الهيئة الشرعية من عام ٢٠١٥ حتى تاريخه.