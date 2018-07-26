الجمارك” : بيع مضبوطات “سجائر” وهواتف نقالة بـ 48 ألف دينار..

أعلن رئيس لجنة بيع المزاد العلني في الإدارة العامة للجمارك علي العنزي، عن إجراء «الجمارك» أمس الأربعاء الموافق الخامس والعشرون يوليو 2018، مزاداً علنياً، بمقر «بيت المال» في منطقة الصليبية عرض من خلاله كمية من السجائر المهربة والتي ضبطت من قبل المفتشين الجمركيين وعدد آخر من الهواتف النقالة.

واشار العنزي، الى ما تم بيعه في المزاد تمثل في عدد «3848 » كرز . وجرى بيع السجائر بمبلغ 29600 ديناراً كويتياً كما تم بيع عدد «90 جهاز آيفون» بمبلغ 18450 ديناراً كويتياً لتبلغ إجمالي المبيعات في مزاد اليوم 48050 ديناراً كويتياً.

ولفت الى ان الإدارة العامة للجمارك نظمت المزاد، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للسياسة الجمركية لبيع البضائع، حيث تم الإعلان عن موعد ومكان المزاد عبر الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والموقع الرسمي للجمارك ومواقع التواصل لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

مشيراً الى ان لجنة المزاد تقيم البضائع بشكل تقريبي بعد الاستفسار عنها في السوق المحلي من جهة السعر حفاظاً على المال العام