ناقلات النفط الكويتية: تأثير الأحداث في باب المندب على النفط الكويتي محدود

أكد المتحدث الرسمي بأسم القطاع النفطي والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس أن تأثير التوترات الحاصلة عند مضيق باب المندب على نقل النفط الكويتي محدود.

واوضح الشيخ طلال في بيان صحفي أن نحو 90 في المئة من النفط الكويتي يتجه إلى دول جنوب شرق آسيا ولا تعبر باب المندب من الأساس مشيرا الى ان ما نسبته حوالي 10 في المئة فقط هو الذي يعبر المضيق من اجمالي حمولات ناقلات النفط التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية.

وذكر ان اغلب الناقلات الكويتية التي تعبر باب المندب تكون محملة بالمشتقات البترولية.

ولفت الشيخ طلال الى ان شركة ناقلات النفط الكويتية لديها العديد من الخطط الإحترازية لضمان سلامة وأمن تصدير النفط الكويتي ولديها خطط بديلة في ظل ما يحدث من توترات سياسية في المنطقة بما فيها تلك الحاصلة عند مضيق باب المندب مشيرا الى ان القطاع النفطي يقوم يوميا بتقييم الموقف وآخر المستجدات الحاصلة ومن خلالها يتم التعامل مع كل ناقلة على حدة.

وافاد بان مضيق باب المندب يعتبر من الممرات المهمة جدا في العالم التي تربط بين الشرق والغرب عن طريق قناة السويس وأنه محطة مهمة للتجارة العالمية ولعبور النفط من الدول المنتجة في الخليج العربي إلى دول أوروبا والولايات المتحدة.

واضاف ان المضيق يوفر الكثير من الوقت في النقل وبدونه ستضطر الناقلات إلى السير عبر طريق رأس الرجاء الصالح الذي يطيل المسافة لما يبلغ الضعف تقريبا. (النهاية) أ س ج / ف ش