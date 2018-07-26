“التجارة” تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول قضية الدجاج الفاسد

قالت وزارة التجارة والصناعة انها شكلت لجنة تقصي حقائق في قضية الدجاج الفاسد الذي أظهرت فحوص هيئة الغذاء والتغذية عدم صلاحيته لجمع المعلومات والوقوف على السبب الرئيسي وراء النتائج.

واضافت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنها طلبت وعلى الفور سحب الدجاج المورد من الشركتين اللتين أظهرت نتائج فحوص هيئة الغذاء عدم صلاحيته مؤكدة أنها طلبت من الشركة الكويتية للتموين وقف صرف منتجات الشركتين في كل فروع التموين.

واكدت الوزارة عزمها على محاسبة المسؤول عن فساد الدجاج أيا كان والحرص على سلامة المستهلكين وتوفير السلع المطابقة للمواصفات العالمية والشروط الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة.

وذكرت أنها لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات المحددة وفق القانون بحق أي غش أو مخالفة مشيرة إلى أن سلامة الغذاء مسؤولية وطنية يجب المحافظه عليها بكل السبل و”لن نسمح بالعبث بها أو بصحة المستهلكين”.

وأضافت “أن صحة المستهلكين أمانة نحافظ عليها بكل ما أوتيتنا من وسائل قانونيه ولن نسمح لأي أحد بالعبث بها وسننزل بحق المخالفين أشد أنواع العقاب”.