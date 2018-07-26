العراق يعلن وصول المولدات الكهربائية المقدمة من الكويت الى محافظة البصرة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الخميس وصول مولدات الكهرباء المقدمة من الكويت للمساعدة في سد احتياجات محافظة البصرة من الطاقة دون معوقات او اي رسوم جمركية.

وقال رئيس الهيئة الدكتور كاظم العقابي في بيان ان 17 مولد كهرباء كبيرا مقدمة من الكويت وصلت الى الحدود العراقية في ال24 من يوليو الجاري موضحا ان الاجراءات الاصولية لادخال المولدات اكتملت في اليوم التالي ودخلت جميعها الى البصرة.

وكانت الكويت بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قدمت للعراق 17 مولد كهرباء وكميات كبيرة من الوقود بهدف التخفيف من معاناة الشعب العراقي.