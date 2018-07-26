تزامنا مع إعلان “غارات حوثية”.. مطار أبو ظبي يؤكد وقوع “حادث”

أكدت سلطات مطارات أبو ظبي، اليوم الخميس، وقوع “حادثة” في مطار “أبو ظبي الدولي”، في الوقت الذي زعم فيه “أنصار الله” (الحوثيون) استهداف المطار بغارات لطائرات مسيرة.

ونشرت “مطارات أبو ظبي” تغريدتين، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أعلنت فيها وقوع “حادثة” في مطار أبو ظبي الدولي.

وقالت: “تؤكد مطارات أبو ظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم”.

وتابعت “لم تؤثر (الحادثة) على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة”.

ومضت “ستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها”.

وكانت جماعة “أنصار الله”، قد أعلنت أنها شنت عدة غارات على مطار “أبو ظبي” الدولي، وذكرت قناة “المسيرة”، التابعة للجماعة، أن “سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي”.

وأوضحت القناة أن “سلاح الجو المسير قصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3”.