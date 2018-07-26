وفيات الخميس 26 يوليو 2018

شمعة فلاح مناور، زوجة عواض غالي زويد العازمي، «83 عاماً»، شيعت، ضاحية صباح السالم، ق11، ش الأول، ج6، م32، ت: 98082020.

أحمد محمد خليفة الكندري، «84 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الكنادرة، منطقة الشعب، للنساء: ضاحية عبدالله المبارك، ق5، ش505، م77، ت: 99228929 – 99509424.

عبدالله علي المندي، «88 عاماً»، شيع، العديلية، ق3، شارع الرائد، م7، ت: 50888828 – 99022635.

رحمة سالم حمد كماد المري، أرملة عبدالمحسن كماد المري، «82 عاماً»، شيعت، للرجال: جليب الشيوخ، ق4، ش316، م24، للنساء: الرابية، ق1، ش40، م6، ت: 55561222.

عادل بندر فالح العبدالله، «74 عاماً»، شيع، للرجال: الأندلس، ق4، ش20، م41، للنساء: قرطبة، ق2، ش2، م46، ت: 96602011 – 50772223.

طالب يوسف عيسى العيد، «65 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، للرجال: الرحاب، ق1، ش13، م26، للنساء: الأندلس، ق6، ش8، م239، ت:90028003.