الكويت تدين وتستنكر الهجوم على ناقلتي نفط سعوديتين من قبل ميليشيات الحوثي

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، للهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في البحر الأحمر، من قبل مليشيات الحوثي في جمهورية اليمن، وذلك عند عبورها لمضيق باب المندب.

وأوضح المصدر أن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا خطيرًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا للملاحة الدولية، ‏وإضرارًا بالغاً بحركه التجارة الدولية، والملاحة البحرية، إضافة إلى مصادر الطاقة العالمية.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ‏وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات؛ لردع مثل هذه الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها.

واستطرد المصدر تصريحه بمناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته؛ للحفاظ على سلامة الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة وفق مانصت عليه القوانين والأعراف الدولية.

واختتم المصدر بالتأكيد على أهمية تحرك المجتمع الدولي لوقف الصراع الدائر في اليمن والوصول إلى حل سلمي وفق المرجعيات الثلاث، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الامن رقم 2216.