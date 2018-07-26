موجة حر شديدة تضرب اجزاء من فرنسا

تتعرض عدة انحاء من فرنسا بما فيها العاصمة باريس اليوم الخميس لموجة حر شديدة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب ال 40 درجة مئوية.

وقالت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) إن درجات الحرارة ستنخفض بعض الشيء خلال عطلة نهاية الأسبوع في فرنسا لكن يتوقع ارتفاعها في الأسبوع المقبل.

وأصدرت وزارة الصحة الفرنسية تحذيرات لكبار السن والأطفال الصغار للبقاء في المنازل لاتقاء موجة الحر.

وبسبب الحرارة “الخانقة” تعرضت باريس لارتفاع في مستويات التلوث حيث نصحت السلطات قائدي السيارات بتركها واستخدام المواصلات العامة وفرضت تخفيض السرعة على الطرق السريعة بالمدينة.

وفي عام 2003 أودت موجة الحر الطويلة التي شهدتها فرنسا بحياة نحو 15 ألف شخص بعدما تجاوزت الحرارة ال 40 درجة مئوية.