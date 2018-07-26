(الموانئ) الكويتية: توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناء الشعيبة لسوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الخميس توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حاليا من غبار وسرعة رياح.

وقالت (الموانئ) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن حركة العمليات في ميناء الشعيبة توقفت في الساعه 30ر6 من مساء اليوم بناءا على الإفادات الميدانية من مدير العمليات البحرية.

وكانت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية قد ذكرت في وقت سابق اليوم إن طقس البلاد يتأثر بامتداد وتعمق منخفض الهند الموسمي الذي تصاحبه كتل هوائية حارة وجافة ما يؤدي إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية مثيرة للغبار ينخفض معها مدى الرؤية الأفقية وينعدم أحيانا في بعض المناطق مع ارتفاع الأمواج البحرية.