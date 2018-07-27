يابانية تحقق شهرة كبيرة على إنستغرام بسبب شعرها

باتت طفلة يابانية تبلغ من العمر 7 أشهر نجمة شهيرة بشكل لا يصدق عبر موقع إنستغرام، بعد أن تجاوز عدد متابعيها 120 ألفا.

وحظيت الطفلة التي يطلق عليها “بيبي تشانكو”، باهتمام عالمي بفضل شعرها الكثيف الطويل، فعند ولادتها في شهر أيلول 2017، كان رأسها مكسوا بالشعر بشكل مدهش ومثير للإعجاب.

واستمر نمو شعرها من حيث الطول والكثافة بمعدل مذهل، ولهذا، قررت عائلتها إنشاء حساب لها على إنستغرام، لتوثيق مراحل نمو شعر الطفلة.

ودخلت الطفلة “بيبي تشانكو” عالم إنستغرام وموجة الشهرة “الفيروسية” منذ ظهور الصورة الأولى على الحساب، في 8 أيار من هذا العام.

وأعربت تعليقات المتابعين عن مدى الإعجاب بشعرها، حيث كتب أحدهم: “هذه الطفلة تملك شعرا أفضل من أي شخص أعرفه”.

وأفاد والداها بأن شعر طفلته كان مرئيا بواسطة الموجات فوق الصوتية، وقد بدأ مع والدتها باستخدام مجفف لتصفيف شعرها وهي في عمر أربعة أشهر فقط. ومن الشائع أن يفقد الأطفال شعرهم خلال الأشهر الستة الأولى من الولادة، وفقا لموقع “Baby Center”، وتسمى هذه العملية بـ”Telogen Effluvium”، وتحدث نتيجة انخفاض مستويات الهرمونات لدى الأطفال حديثي الولادة.