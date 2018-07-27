سفارة الكويت في اليابان تهيب بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر من اعصار “جونداري”

اهابت سفارة دولة الكويت لدى اليابان اليوم الجمعة بالمواطنين الكويتيين من المقيمين والزائرين والطلبة أخذ الحيطة والحذر من اعصار (جونداري) الذي من المتوقع ان يجتاح مناطق شاسعة في اليابان اعتبارا من مساء يوم غد السبت.

ودعت السفارة في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) المواطنين الكويتين الموجودين في اليابان الى ضرورة تواصل معها على رقم الهاتف 0361-3455-3(0)-81+ او البريد الالكتروني: ( consular@kuwait-embassy.or.jp) في حال حدوث طارئ او لطلب المساعدة.

وتتوقع السلطات اليابانية ان يؤدي اعصار (جونداري) الى هطول امطار غزيرة ورياح قوية محذرة من حدوث انزلاقات ترابية خطيرة وفيضانات للأنهر خصوصا في المناطق التي تعرضت مؤخرا للأمطار الغزيرة في غرب اليابان.(النهاية) م خ