الفارس الكويتي الخرافي يحقق المركز الأول في بطولة زودوولد الدولية بهولندا

حقق الفارس الكويتي علي الخرافي المركز الأول في بطولة زودوولد الدولية لقفز الحواجز في هولندا فئة 135 سنتيمترا على جواده دورميد بتخطيه الحواجز دون أخطاء وبزمن 86ر55 ثانية بعد منافسة قوية مع الفارس الهولندي هاري ويرينغ الذي حل ثانيا على جواده فيلندا بزمن 01ر59 ثانية.

وجاء البريطاني أليكس جييل ثالثا على جواده اسبريت بزمن 77ر59 ثانية في حين حل البلجيكي باتريك جانكمان على الجواد آي بي فان هيت رابعا بزمن 05ر60 ثانية والفارس الروسي فالدمير توغانوف خامسا على الجواد كوليدام بزمن 37ر62 ثانية.

وأعرب الخرافي عن سعادته بحصوله على هذا المركز المتقدم في البطولة التي انطلقت صباح أمس الخميس وتستمر إلى يوم الأحد المقبل بمشاركة 230 فارسا وفارسة يمثلون 35 دولة منها أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك وكندا وماليزيا واليابان ودول خليجية وعربية مؤكدا رغبته في الحصول على المزيد من المراكز المتقدمة في اليومين المقبلين.

وأهدى الفوز إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الشعب الكويتي معربا عن الشكر والتقدير للهيئة العامة للرياضة ومديرها العام الدكتور حمود فليطح ولمجلس إدارة نادي الكويت للفروسية على دعمهم ورعايتهم له ولزملائه الفرسان.

وشارك فريق دولة الكويت في البطولة تحت علم الاتحاد الدولي للفروسية ممثلا في كل من الفرسان علي الخرافي وغازي الجريوي وراكان الحساوي وداليا الزاحم ونورة القعود و يارا الهنيدي وغنيمة المرزوق ولطيفة الهاجري وليان العيسى ولطيفة العثمان.