“الداخلية” تدعو الى توخي الحذر لانخفاض الرؤية ووجود تجمعات رملية في بعض الطرق

تهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بقائدي المركبات مستخدمي طريق مدينة الوفرة السكنية وطريق مدينة صباح الاحمد السكنية وطريق الارتال وطريق مدينة صباح الاحمد البحرية ( المؤدي الى منتزه الخيران) بتوخي الحيطة والحذر بسبب سوء الاحوال الجوية ووجود تجمعات رملية المؤدية لتلك الطرق.

وبناء عليه تم توجيه عدد من الفرق والدوريات الأمنية من قطاعات المرور والامن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت للعمل على إزالة التجمعات الرملية بالطرق وبالتحديد طريق الوفرة عند كيلو 25 الى 30 ومساعدة مستخدمي الطريق العالقين بسبب التجمعات الرملية.

وتدعو الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قائدي المركبات ومستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية مؤكدة أن الأجهزة الأمنية قد استعدت لمواجهة أي طارئ مشيرة إلى أن غرفة عمليات هاتف الطوارئ (112) مستعدة لتلقى أية بلاغات للتعامل معها .