وفيات الجمعة 27 يوليو 2018

> حصة مصطفى درويش الدرباس، زوجة: مبارك فهد الغانم، (78 عاماً)، شيعت، للرجال: العدان، ق6، ش16، م26، للنساء: كيفان، ق4، ش46، م8، ت: 55444229 – 24819962.

> منال حمد محسن عفتان العدواني، زوجة: إبراهيم رديعان العدواني، (52 عاماً)، شيعت، للرجال: العمرية، ديوان العداوين، مقابل نادي التضامن، للنساء: العمرية، ق4، ش3، م17، ت: 52220742 – 24711475.

> ضاري عايد خلف العنزي، (29 عاماً)، شيع، للرجال: مدخل عبدالله مبارك، خيمة على الدائري السادس، مقابل صباح الناصر، للنساء: الفحيحيل، ق3، مقابل فرع الجمعية، م99، ت: 66640348 – 69634550.

> هاشم عبدالرسول عباس موسوي، (62 عاماً)، شيع، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: السالمية، ق12، شارع أبو هريرة، ج5، م45، حسينية الزهراء العزاء ابتداء من اليوم (السبت) 2018/7/28، ت: 90958863 – 25614587.

> عائشة حمود جبران الوندة، أرملة: فلاح حمود الغشام، (84 عاماً)، شيعت، للرجال: الرقة، ق7، الشارع الرئيسي، مقابل فهد الأحمد، م366، للنساء: الرقة، ق6، ش30و م304، ت: 60001400 – 96685554.

> عادل سليمان علي الشرهان، (55 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، للرجال: عبدالله مبارك، ق3، ش319، م45، للنساء: العدان، ق8، ش21، م19، ت: 65547318 – 99728576.