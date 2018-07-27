“النادي العلمي” الكويتي : سوء الطقس يصعب من رصد الخسوف الكلي للقمر بالكويت

قال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء في النادي العلمي الكويتي علي بوعباس ان الخسوف الكلي للقمر الذي سيحدث مساء اليوم الجمعة لن يتم رصده في الكويت بسبب سوء الاحوال الجوية والغبار المتناثر الذي سيعيق عمل الفلكين في تصويره والاكتفاء بمراقبته بالعين المجردة.

واضاف بوعباس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان خسوف القمر الذي يعد الثاني والأخير خلال السنة الحالية حيث كان اول خسوف في 31 يناير هذا العام اليوم سيبدأ في تمام الساعة التاسعة و24 دقيقة حتى الساعة الواحدة و19 دقيقة فجر يوم السبت.

وافاد بأن سبب ظاهرة خسوف القمر هي اصطفاف الشمس والارض والقمر على خط مستقيم حيث يسقط ظل كوكبنا كوكب الارض على سطح القمر ما يمنع وصول اشعة الشمس له وينخسف في الظلام.

واوضح أن هذه الظاهرة تنقسم الى ثلاثة مراحل تبدأ في شبه الظل وتكون في تمام الساعة الثامنة وال15 دقيقة وبعد ذاك تبدأ مرحلة الخسوف الجزئي في الساعه التاسعة و24 دقيقة اما المرحلة الاخيرة فهي الخسوف الكلي الي يترقبه العالم في الساعة العاشرة و29 دقيقة ويستمر منخسفا مايقارب ساعتين الا ربع وهي اطول مده خلال القرن.

وذكر ان لون القمر سيتغير الى اللون الاحمر وهو أمر طبيعي بسبب انبعاث اشعة الشمس الذي ينحني عند عبوره الغلاف الجوي فيشتت الاطوال الموجية القصيرة ويبقى الالوان ذات الاطوال الموجية الطويلة وهي درجات اللون الاحمر.

ولفت الى ان الخسوف الكلي للقمر المقبل سيحدث في 21 يناير 2019 لكنه لن يشاهد في الكويت والذي سيتم مشاهدته في البلاد هو الخسوف الجزئي والذي سيحدث في 16 يوليو من العام المقبل