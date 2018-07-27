آلاف العراقيين يتظاهرون مجددًا في بغداد والمدن الكبرى: “لتخرج إيران”

تظاهر آلاف العراقيين، الجمعة، في بغداد والمدن الكبرى في جنوب العراق؛ للتنديد مجددًا بالفساد وبقادتهم؛ على خلفية أزمة سياسية.

ومنذ ثلاثة أسابيع، يحتج العراقيون يوميًا على نقص الخدمات العامة وانقطاع الكهرباء والمياه والبطالة، في تظاهرات قتل خلالها 14 شخصًا، حتى الآن.

في بغداد ردد مئات الأشخاص، “لا للفساد” و”لتخرج إيران!”، ووصفوا القادة بـ”اللصوص” و”الفاسدين” في ساحة التحرير، وسط انتشار لقوات مكافحة الشغب المسلحين بهراوات كهربائية.

في البصرة، من حيث انطلقت الاحتجاجات تجمع مئات الآلاف أمام مقر المحافظة، وقال المتظاهر حسن حنتوش البالغ 33 عامًا، وهو يحمل شهادة في التاريخ: “سنتظاهر للمطالبة بأبسط الحقوق، الماء والكهرباء؛ لأن أوضاعنا وصلت حدًا مأساويًا لا يوصف”.

ورفع المحتجون يافطات في الناصرية جنوب العراق، كتب عليها “لا للفساد ونعم للتغيير”، بينما نظمت تظاهرات أخرى في محافظتي النجف وميسان جنوب بغداد.

وخلال خطبة الجمعة الصّادرة عن المرجع الدّيني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله العظمى السيد علي السيستاني، أكد مُمثّله في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي، “ضرورة أن تجدّ الحكومة الحاليّة في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين، وتُخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم، وأن تتشكل الحكومة القادمة في أقرب وقت مُمكن على أُسسٍ صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة”.