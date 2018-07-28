النائب خالد العتيبي يسأل وزير الصحة عن خرق شروط المعادلة وإعتماد الزمالة

تقدم النائب خالد محمد العتيبي بسؤال الى وزير الصحة أستفسر من خلاله عن خرق الوزارة لشروط معادلة وإعتماد الزمالة (التخصص الدقيق) واعتمادها لبعض الأطباء الحاصلين عليها خلال ستة شهور أو أقل بالمخالفة للمعايير الدولية ، وجاء السؤال على النحو التالي .

أتخذت وزارة الصحة بعض القرارات المتعلقة بالموافقة على معادلة شهادات الزمالة (التخصص الدقيق )بأجزائها المختلفة ضمن ضوابط وشروط محددة تتماشى مع المعايير العالميه ولكن في الفترة الاخيرة حدثت بعض الخروقات لهذه الضوابط، الامر الذي قد يخل بإتقان المهارات الطبية والمهنية اللازمة للطبيب الحاصل على هذه الزمالة ويضعف قدراته للقيام بمسؤولياته الوظيفية ويؤثر على سلامة وصحة المريض والتي تعتبر اهم هدف للمنظومة الصحية بشكل عام و عليه يرجى الاجابة على الاسئلة التالية

1.

هل قامت وزارة الصحة باعتماد شهادات الأطباء الحاصلين على “الزمالة (تخصص دقيق) في مدة سته أشهر أو أقل؟

2.

هل يتم إضافة مسمى التخصص الدقيق الى مسمى التخصص العام للطبيب الذي حصل على شهادة الزماله (تخصص دقيق)في مدة سته أشهر أو أقل ؟ في حالة كانت الاجابة بنعم ، كيف تتم معادلة هذه الشهادات و إعتمادها مع تزويدي بالآلية التي يتم بها تشكيل اللجان المختصة ،وكذلك المنهج العلمي لكل زماله

3.

هل توجد لجنه مشتركه بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لاعتماد هذه الشهادات؟

4.

هل تقوم وزارة الصحة بابتعاث أطباء للحصول على زمالة مدتها سته أشهر أو اقل؟ وماهي التخصصات؟ و الدول التي يتم الابتعاث اليها ؟

5.

يرجى تزويدي باسماء الأطباء الذين حصلوا على الزمالة خلال سته أشهر مع تخصصاتهم الطبيه.

٦-هل يتم ابتعاث أطباء من وزارة الصحه إلى جمهوريه ألمانيا الاتحاديه لمدة سته أشهر للحصول على شهادة الزماله(التخصص الدقيق) في أي مجال من مجالات الطب؟ وهل هذة الشهادات تتم معادلتها و اعتمادها من وزارة الصحه؟اذا كانت الاجابه بنعم يرجي تزويدي بأسماء الأطباء ونسخه من المنهج العلمي للزمالات.

مقدم السؤال النائب خالد محمد العتيبي