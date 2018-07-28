6 مليون شاحنة وسيارة تنقلت عبر منافد الكويت في النصف الأول من 2018

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية اليوم السبت أن إجمالي الشاحنات والسيارات التي تنقلت عبر المنافذ البرية المختلفة وأخضعت لعمليات تفتيش وتخليصات جمركي خلال النصف الأول من عام 2018 بلغت أكثر من 600ر2 مليون شاحنة ومركبة.

وقال مدير عام (الجمارك) المستشار جمال الجلاوي في تصريح صحفي إن الجمرك البري تمكن من استيعاب حركة المركبات والشاحنات الضخمة عبر استراتيجية ثابتة واهتمامها بتحسين وتطوير البنية التحتية وعمليات التحديث المستمرة.

وأكد حرص (الجمارك) على تطوير البنية التحتية والمرافق التشغيلية والخدمية التي تهدف إلى الارتقاء ببيئة الأعمال بما يعزز دور الكويت في حركة التبادل التجاري إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الاحصائية الخاصة بأعمال وأنشطة إدارة الجمرك البري كشفت عن أن مليون وأكثر من 189 ألف سيارة تم التعامل معها من قبل المنافذ البرية خلال قدومها البلاد.

وأضاف أن عدد السيارات التي غادرت البلاد عبر المنافذ البرية في نفس الفترة بلغت مليون وأكثر من 217 ألف سيارة مبينا أن عدد الشاحنات التي عبرت المنافذ البرية لدول مجلس التعاون الخليجي بالنصف الاول من 2018 بلغت أكثر من 38 ألف شاحنة.

وذكر أن الشاحنات التي غادرت إلى جمهورية العراق تجاوزت 29 ألف شاحنة فيما بلغت الواردة من دول أخرى أكثر من 119 ألف شاحنة فيما بلغت الواردة للمنطقة الحرة والمستودعات الجمركية أكثر من 21 ألف شاحنة.

وثمن الجلاوي جهود رجال إدارة الجمرك البري مؤكدا حرص الإدارة على تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتخليص الجمركي وتيسير حركة البضائع والحاويات للمساهمة برفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال.