“الداخلية” الكويتية: الحيطة والحذر وعدم ارتياد الطرق التي بها تجمعات وكثبان رملية

أهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بقائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب استمرار موجة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا، مطالبةً من قائدي المركبات عدم ارتياد الطرق التي بها تجمعات وكثبان رملية.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية متواجدة على مدار الساعة وعلى استعداد لمواجهة أي طارئ مشيرة إلى أن غرفة عمليات هاتف الطوارئ (112) تتلقى البلاغات للتعامل معها.