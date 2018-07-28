“الصحة”: فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج جاهز ويغادر إلى السعودية 5 و 11 أغسطس

أعلن نائب رئيس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج مغير الشمري عن انتهاء الفريق من كافة الاستعدادات لموسم الحج، مشيرا الى انه تم تجهيز مقر البعثة وتوفير العيادات وكافة الاحتياجات للسفر للمملكة العربية السعودية على دفعتين، الأولى ستكون برئاسته في 5 اغسطس المقبل، اما الدفعة الثانية فستكون برئاسة رئيس الفريق د.مبارك العجمي في 11 أغسطس.

وأضاف في تصريح على هامش اللقاء التنويري لاعضاء فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية «تم التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء السعودية لشحن ادوية الحجاج جوا خلال الأيام المقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة».

وتابع «كما تم الانتهاء من استخراج تراخيص العيادات الطبية للبعثة بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية، كما تم التأكد من المساكن ومطابقتها للإشتراطات الصحية لتوفير سبل الراحة للحجاج».

وأفاد الشمري بأن هناك 4 عيادات تابعة للفريق الطبي لتقديم الخدمة للحجاج مجهزة بالكامل ممثلة بعيادتين للرجال وللنساء، وتحتوي كل عيادة على غرفة ملاحظة فيها جهاز للضغط وجهاز لفحص الحرارة وفحص السكر، كما تحضم أسرة طبية.

ونوه «كذلك هناك غرفة للعمليات الصغرى لعمل الغيارات وخياطة الغرز، بالاضافة الى غرفة لانعاش القلب وصيدلية، مبينا انها مجهز بعدد من فنيي الطوارئ الطبية، وسيارتين للاسعاف وذلك للحالات الطارئة».

ودعا الشمري الى الالتزام بالطعوم الخاصة بالحج كطعم «الانفلونزا الموسمية» و«السحايا» و«النيمو كوكل» قبل 10 أيام من السفر، مشيرا الى انه تم توفير جميع التطعيمات اللازمة وتوزيعها على مراكز الصحة الوقائية، داعيا اصطحاب كرت التطعيمات مع الحجاج لإبرازه عند الطلب مشيدا بدعم وزير الصحة الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا لتذليل كافة العقبات للبعثة الطبية.