عهد التميمي الى الحرية غداً

يفرج الاحتلال الاسرائيلي غداً عن الفتاة الفلسطينية #عهد_التميمي التي تعتبر رمزاُ للمقاومة بعدما سجنت لصفعها جنديين في بلدتها في الضفة الغربية، قبل أن تسجن لمدة ثمانية أشهر.

وكانت التميمي اعتقلت في 19 كانون الاول 2017 بعد ان صورت في تسجيل انتشر بشكل واسع على الانترنت.

وظهرت عهد في التسجيل مع ابنة عمها نور التميمي تقتربان من جنديين اسرائيليين يستندان الى جدار صغير في باحة منزلها في بلدة النبي صالح الفلسطينية التي يحتلها الصهاينة منذ اكثر من خمسين عاما. وطلب الفتاتان من الجنديين مغادرة المكان وقامتا بركلهما وصفعهما.

وكانت عهد في الـ16 لدى اعتقالها وحكم عليها بالسجن ثمانية اشهر في 21 آذار بعد ان وافقت على “الاقرار بالذنب” وامضت عيد ميلادها ال17 في السجن.

وعهد تنتمي الى اسرة معروفة بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتصدت لجنود صهاينة في حوادث سابقة وانتشرت صورها في كافة انحاء العالم.

ويرى الفلسطينيون في عهد التميمي مثالا للشجاعة في وجه التجاوزات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ورسمت لوحة جدارية عملاقة للمراهقة الفلسطينية عهد التميمي على جدار الفصل الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. ويبلغ ارتفاع اللوحة التي رسمت قرب بيت لحم في الضفة الغربية اربعة امتار.

وقالت يارا هواري الناشطة الفلسطينية القريبة من اسرة التميمي “كان هانك صورة رمزية لفتاة تواجه جنديا اسرائيليا مدججا بالسلاح امام منزلها. ومجرد اصدار هذه العقوبة القاسية عليها لفت الانتباه”.

وقال اورين هازان النائب عن حزب الليكود (يمين) الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “لا يمكنكم ان تأخذوا ارهابية صغيرة وتجعلوا منها بطلة لكن هذا ما فعلناه”. واضاف “انها خطيرة جدا” معتبرا ان لكمة او ركلة قد تتحول يوما الى هجوم بالسكين.

وتابع “يقول معظم الاسرائيليين انهم يرغبون في ان تقبع في السجن 20 عاما”.

بالنسبة الى المدافعين عن حقوق الانسان سمحت قضية التميمي بتسليط الضوء على ممارسات المحاكم العسكرية الاسرائيلية ومعدلات الادانة المرتفعة جدا — 99% — للفلسطينيين. وبما ان اسرائيل تحتل عسكريا الضفة الغربية يحاكم الفلسطينيون المقيمون فيها امام المحاكم العسكرية.

وقال عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل “سيفرج عن عهد التميمي لكن المئات من الاطفال الفلسطينيين لا يزالون وراء القضبان ولا احد يعيرهم اي انتباه” منددا ب”سوء المعاملة المزمن” الذي يتعرض له القاصرون في هذه السجون.

كيف ستخرج احمد التميمي بعد هذه التجربة في السجن؟. قالت هواري “انها مراهقة قوية جدا. اعتقد انها ستخرج من السجن اقوى من قبل”.