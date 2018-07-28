التحقيقات الفرنسية: لا شبهة جنائية في وفاة الفنانة السورية مي سكاف

كشفت التحقيقات الفرنسية في قضية وفاة الممثلة السورية مي سكاف التي فارقت الحياة في شقتها في باريس قبل أيام ، أن “ لا شبهة جنائية “ بالوفاة

وأفصح أصدقاء الممثلة السورية الراحلة مي سكاف عن تفاصيل توصل الشرطة الفرنسية إلى معرفة سبب وفاتها.

وكتب الممثل السوري المقيم في باريس، فارس الحلو، عبر صفحته في “فيسبوك” ، “فارقتنا الراحلة مي سكاف، إثر نزيف حاد في الرأس، يعود سببه لمرض سابق دون مداخلات جنائية”، ولم يذكر نوع المرض الذي كانت تعاني منه سكاف، ومتى أصيبت به.

وكانت الممثلة مي سكاف وفق أصدقاء لها في دمشق، عصابية، وتتناول الكثير من الأدوية المهدئة، عدا عن إفراطها في الإدمان على الكحول.

وأضاف الحلو أن “الشرطة الفرنسية ستزيل الشمع الأحمر عن منزل الممثلة الراحلة اليوم الجمعة، بعد أن ختمته إثر العثور عليها ميتة في شقتها بباريس”.

وسيتم الدفن في مقبرة مدينة “دوردان” في ضواحي باريس يوم الجمعة المقبل، الثالث من آب، في الساعة العاشرة صباحاً، وسيمر موكب التشييع في ضواحي المدينة، بحسب الحلو.

وكانت الشرطة الفرنسية اشتبهت بوجود سبب جنائي لوفاة الممثلة مي سكاف، خاصة بعد أن قال أصدقاء ومقربون لها إنها “كانت تتمتع بصحة جيدة، ولا تشكو من أي مرض”.

وأثار خبر موت الممثلة السورية جدلاً على “فيسبوك” ، بين مترحم عليها ، وبين شامت بموتها، وذلك بسبب موقفها الجدلي، حيث أيدت حمل السلاح والقتل في سوريا سعياً لإسقاط نظام الحكم ودعمها لحكم الإسلاميين .

يذكر أن الفنانة المعارضة، كانت تدير معهد “ تياترو “ للتدريب على التمثيل في دمشق قبل أن “ تثور “ ، وكانت مدعومة من اتحاد شبيبة الثورة أحد منظمات حزب البعث العربي الاشتركي.