كويتيون في المهجر !

في تركيا احتفل الإعلامي والأخ الكبير محمد الوشيحي بزفاف ابن أخيه .. وبرغبة من الأخير بنقل حفل زفافه حيث يسكن عمه محمد الوشيحي.

شاهدت مقاطع من أفراح الوشيحي من خلال سناب الأخ عبدالله الرسام … “كويتيون في المهجر” كان هذا العنوان الذي هبط عليّ فجأة وأنا أشاهد الزي الوطني والصفوف التي تلعب -ترقص- فرحا في هذه المناسبة ولكن في تركيا وليس في الكويت! … محمد الوشيحي ، مسلم البراك ، سالم النملان ، مبارك الوعلان، عبدالله الرسام، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، عبدالرحمن العجمي وآخرون، يجتمعون في تركيا وفي بريطانيا وغيرها من البلدان، بعد أن أجبر بعضهم على الهجرة بسبب أحكام صدرت عليهم، وبعضهم هاجر بعدما أحس بالغربة في بلده .. وقد اختصر الإعلامي العزيز سعود العصفور هذا المشهد بتغريدة معبرة: (‏عبر تاريخ الكويت الحديث.. فقط في الغزو وفي هذه المرحلة .. رأينا جالية كويتية في الخارج)!.

نعم ، فهذا المشهد اعتدنا رؤيته في أفراح الجاليات العربية سواء في الكويت أو في بلدان أخرى غير بلدانهم ولم نتوقع يوما أن نرى جالية كويتية تحتفل في الخارج !… شعور من الفرح يخالطه الحزن جمعه سناب عبدالله الرسام، فالشرفاء فرحتهم كانت غير مكتملة وكان هذا واضحا في كلمة مسلم البراك الذي كان حاضرا في الحفل !.

نقطة مهمة:

شتان بين من ترك الكويت مرغما ، وبين فاسد يسيح الصيف كله متنعما بخيرات هي ليست له وإنما أخذها عنوة أو أعطيت له من جيب المواطن لحسن فساده !