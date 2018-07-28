فنيس العجمي: واجبنا المحافظة على الثروة الطبيعية التي لا تعوّض

أطلق نشطاء مهتمون بالبيئة هاشتاقا تحت اسم

‫ ⁧‫#شجرنا_يموت‬⁩‬ حيث يدعو الى توفير الماء للاشجار التي بدأت تتساقط وكذلك التحرك لحماية الاشجار مما تتعرض له من اهمال وازالة.

من جهته دعا المهندس فنيس العجمي السادة المحافظين‬ ومختاري المناطق‬ ‫والجمعيات التعاونيه في كل منطقة ‫الى التحرك وتوفير ماء لري الاشجار كل حسب محافظته ومنطقته مشيرا الى أن ‬

‫درجة الحرارة تتخطى ال٥٠‬ والشجر منذ ال٣ اسابيع بلا ماء‬ وبدأ يذبل وتتساقط اوراقه ومات الكثير منه ‬مؤكدا بالقول: ‫واجبنا المحافظة على هذه الثروة الطبيعية التي لاتعوض.

وقال العجمي:‏⁧‫ جمعية الظهر التعاونية أعلنت تكفلها برعاية وتوفير الماء لاشجار المنطقة بعد انقطاع الماء عن الاشجار منذ اسابيع وبهذا تكون اول جمعية تعلن هذه المبادرة الايجابية

ف‏شكرا لهم وللاخ محمد ابا الخيل رئيس الجمعية

‏ونحييهم على هذه المبادرة وننتظر باقي الجمعيات التعاونية.