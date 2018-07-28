فنيس العجمي: واجبنا المحافظة على الثروة الطبيعية التي لا تعوّض

أطلق نشطاء مهتمون بالبيئة هاشتاقا تحت اسم
#شجرنا_يموت حيث يدعو الى توفير الماء للاشجار التي بدأت تتساقط وكذلك التحرك لحماية الاشجار مما تتعرض له من اهمال وازالة.
من جهته دعا المهندس فنيس العجمي السادة المحافظين ومختاري المناطق والجمعيات التعاونيه في كل منطقة الى التحرك وتوفير ماء لري الاشجار كل حسب محافظته ومنطقته مشيرا الى أن
درجة الحرارة تتخطى ال٥٠ والشجر منذ ال٣ اسابيع بلا ماء وبدأ يذبل وتتساقط اوراقه ومات الكثير منه مؤكدا بالقول: واجبنا المحافظة على هذه الثروة الطبيعية التي لاتعوض.
وقال العجمي: جمعية الظهر التعاونية أعلنت تكفلها برعاية وتوفير الماء لاشجار المنطقة بعد انقطاع الماء عن الاشجار منذ اسابيع وبهذا تكون اول جمعية تعلن هذه المبادرة الايجابية
فشكرا لهم وللاخ محمد ابا الخيل رئيس الجمعية
ونحييهم على هذه المبادرة وننتظر باقي الجمعيات التعاونية.
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