مدرب برشلونة: خروج رونالدو خسارة كبيرة لريال مدريد

خرج مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن صمته بشأن رحيل البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد، وقال إن انتقاله لفريق يوفنتوس الإيطالي خسارة كبيرة للنادي الملكي.

وقال فالفيردي، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية، إنها خسارة كبيرة للملكي، وشبه الأمر بمغادرة إنييستا لصفوف برشلونة، “سنرى هل سيلاحظوا ذلك أم لا”.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات وهو مرشح بقوة للحصول على الكرة السادسة، كما أنه فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ويأمل عشاق يوفنتوس في أن يحقق اللقب السادس مع فريقهم.

من جهة أخرى، أشار فالفيردي إلى أن “برشلونة سيقوم بالمزيد من التعاقدات، لجعل الفريق أكثر قدرة على المنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار رحيل أندريس إنييستا”.

وأضاف أن البرازيلي مالكوم لاعب شاب، و”يمكنه مساعدتنا خلال الفترة المقبلة”.

كما أكد أن جميع الفرق تسعى لتدعيم صفوفها بشكل أفضل من العام السابق، “والنتائج هي التي تظهر ذلك”.