الرئيس الأمريكي يعلن الطوارئ في كاليفورنيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وأمر بمساعدة فدرالية لمواجهة “الظروف الطارئة” في مناطق بالولاية بسبب حرائق الغابات المستمرة منذ 23 من يوليو الجاري.

ووفق بيان أصدره البيت الأبيض بالقرارات المذكورة فقد فوض ترامب وزارة الأمن الداخلي وإدارة الطوارىء الفدرالية في تنسيق جهود الاغاثة لتخفيف معاناة السكان المحليين وإنقاذ الأرواح لتجنب خطر حدوث كارثة في مقاطعة شاستا بشمال كاليفورنيا.

وأدت الحرائق المستعرة في مقاطعة (شاستا) إلى مقتل اثنين من رجال الإطفاء وفقدان ثلاثة أشخاص بيهم طفلين بمدينة (ردينغ) بحسب تقارير.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون قد طلب المساعدة الفدرالية “لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة والسلامة والحد من آثار هذه الكارثة الوشيكة”.

وفر عشرات الالاف في ريدنغ ومناطق أخرى في مقاطعة شاستا بعدما ازدادت قوة وسرعة الحرائق التي تذكيها درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة.

وبلغ عدد الحرائق الكبيرة المستعرة 89 حريقا في 14 ولاية أمريكية بينما تنشط في كاليفورنيا ستة حرائق كبيرة بحسب المركز الوطني لمكافحة الحرائق بالولايات المتحدة.