عملية سطو فاشلة تثير الذعر بمركز تجاري في تكساس

قالت الشرطة الأمريكية، السبت، أن ما ورد عن إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية تكساس، لا يندرج كعمل إرهابي، مشيرة إلى أن الحادث كان “محاولة سطو فاشلة”.

وكانت أفادت وكالات أنباء بوجود “حالة إطلاق نار نشطة” داخل “سيمون مول” في بلدة ماك لين بولاية تكساس، ونصحت الشرطة السكان بالابتعاد عن محيط الواقعة.

وقال رئيس شرطة ماك لين، فيكتور رودريجيز، للصحفيين أن السلطات تحقق الآن في محاولة لسرقة متجر للمجوهرات داخل المركز التجاري، مشيرًا إلى القبض على جميع من شاركوا في السطو المسلح.

كما لفت إلى أن حالة الذعر التي اجتاحت المركز، نجمت عن سماع أصوات تحطيم الزجاج الذي تسبب فيه الاشتباك مع المسلحين.

ونشر متسوقون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، صور القبض على اثنين من المشتبه بهم، بينما أكد آخرون أن السلطات كانت تبحث عن مسلح ثالث.