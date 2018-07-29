نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي يعلن استقالته بسبب “قانون القومية”

أعلن النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، زهير بهلول، اليوم السبت، استقالته من منصبه، على خلفية إقرار الكنيست لقانون “الدولة اليهودية القومية” المثير للجدل، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وفي 19 يوليو/تموز الجاري، أقر الكنيست قانون “القومية”، بصورة نهائية، وينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”.

كما ينص القانون على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن النائب العربي بهلول وصف الكنيست بأنه “عنصري” بعد إقراره لقانون القومية.

وشدد النائب العربي عن حزب “المعسكر الصهيوني” (وسط يسار- معارض)، على أنه لا يتحمل “فكرة البقاء في المجلس الذي أقر هذا القانون”. وقال “أنا أستقيل من الكنيست”.

وأضاف بهلول “قانون الدولة اليهودية القومية يزيل العرب رسميا ودستوريا من مسار المساواة في اسرائيل”. وتساءل “هل أقف متفرجا ؟ هل أعطي شرعية لهذا البرلمان المدمر والعنصري والمتطرف ؟”.

وأشار إلى أن استقالته تصبح نافذة رسميا في سبتمبر/ أيلول المقبل، عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية.

وتعهد بأنه لن يتراجع عن قراره.

ويقدّر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة.

وتبلغ نسبتهم 17.5% من إجمالي عدد سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.