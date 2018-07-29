الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رسّامين إيطاليين نفذا جدارية #عهد_التميمي

اعتقلت القوات الإسرائيلية إيطاليين قاما برسم لوحة جدارية عملاقة للشابة الفلسطينية عهد التميمي التي أصبحت رمزًا للمقاومة، على جدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنته الشرطة.

إيلاف: الرسم البالغ ارتفاعه أربعة أمتار تقريبًا على جدار الفصل قرب بيت لحم في الضفة الغربية، يصوّر عهد التميمي البالغة من العمر 17 عامًا، والتي أفرجت عنها السلطات الإسرائيلية بعد تنفيذها عقوبة بالسجن ثمانية أشهر لصفعها جنديين، في حادثة تم تصوير وقائعها بالفيديو.

والسبت اعتقلت شرطة الحدود الإسرائيلية إيطاليين وفلسطيني “بتهمة تخريب وإلحاق أضرار بالسياج الأمني في منطقة بيت لحم”، بحسب بيان.

مناشدة للمساعدة

ذكر البيان أن الثلاثة الذين كانت وجوههم مقنّعة “رسموا على الجدار في مخالفة للقانون، وعندما تحرّكت شرطة الحدود لاعتقالهم حاولوا الفرار في سيارتهم التي أوقفتها القوات”.

والأربعاء عرّف رجل كان يرسم الجدارية عن نفسه بأنه فنان الشارع الإيطالي جوريت أغوش. ونشرت رسالة على صفحة على فايسبوك تحمل اسمه، تقول إنه تعرّض للاعتقال، وناشد المساعدة. وصباح الأحد كان الثلاثة لا يزالون موقوفين لدى القوات الإسرائيلية.

وتغطي رسوم الغرافيتي الجدار الذي يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل، وتحمل تلك الرسوم رسائل دعم للقضية الفلسطينية. ومن بين الذين رسموا على الجدار فنان الشارع البريطاني الشهير بانكسي.