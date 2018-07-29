مصر: إصابة 6 أشخاص في حادث خروج قطار عن مساره بمحافظة أسوان جنوب البلاد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأحد سقوط أحد الجرارات وبعض العربات في حادث خروج قطار عن مساره في محافظة (أسوان) جنوبي البلاد ما أسفر عن اصابة ستة أشخاص دون وفيات.

وأكدت الهيئة في بيان انه تم ارسال آلات الرفع لموقع الحادث وجاري متابعة التطورات عبر غرفة ادارة الأزمات بالهيئة.

من جهتها ذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه تم نقل 17 سيارة اسعاف مجهزة لموقع الحادث لافتة الى رفع درجة الاستعداد لاقصى درجة بمستشفى (كوم امبو) بمحافظة أسوان لاستقبال المصابين.